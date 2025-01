agenzia

Incontreranno i famigliari delle vittime e la comunita' locale

WASHINGTON, 03 GEN – Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden e la first lady Jill andranno il 6 gennaio a New Orleans per incontrare le famiglie delle vittime dell’attentato, i membri della comunita’ locale e le autorita’ del posto. Lo rende noto la Casa Bianca.

