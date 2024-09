Biden convoca summit di 50 alleati ucraini in Germania

agenzia

Si terrà in ottobre

(ANSA-AFP) – WASHINGTON, 26 SET – Il presidente statunitense Joe Biden ha annunciato che convocherà in Germania un vertice di alto livello di 50 Paesi alleati dell’Ucraina il mese prossimo. “Convocherò una riunione a livello di leader del Gruppo di contatto per la difesa dell’Ucraina in Germania il prossimo mese per coordinare gli sforzi degli oltre 50 Paesi che la sostengono nella sua difesa contro l’aggressione russa”, ha affermato il presidente in un comunicato. (ANSA-AFP).

