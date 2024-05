Biden e Netanyahu hanno parlato di ostaggi e cessate fuoco

agenzia

Presidente Usa ha anche ribadito la sua posizione su Rafah

NEW YORK, 28 APR – Il presidente americano Joe Biden e il premier israeliano Benyamin Netanyahu hanno “rivisto le trattative in corso per assicurarsi il rilascio degli ostaggi insieme a un immediato cessate il fuoco a Gaza”. Lo afferma la Casa Bianca riferendo del colloquio telefonico fra i due leader. Biden ha anche ribadito al premier israeliano l’incrollabile sostegno americano alla sicurezza di Israele ma anche “la sua chiara posizione” su Rafah.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA