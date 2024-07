Biden, mi sono ritirato per difendere la democrazia

agenzia

'Finirò il lavoro ma servono voci nuove, Harris tosta e capace

WASHINGTON, 25 LUG – “Credo che il mio primato come presidente, la mia leadership nel mondo, la mia visione per il futuro dell’America meritassero tutti un secondo mandato. Ma niente può ostacolare il salvataggio della nostra democrazia, e questo include l’ambizione personale. La soluzione migliore è passare il testimone a una nuova generazione. Questo è il modo migliore per unire la nostra nazione e il partito”: con un solenne discorso storico alla nazione di 15 minuti, Joe Biden ha spiegato il motivo del suo ritiro dalla corsa elettorale, avvenuta dopo le crescenti pressioni nel suo partito in seguito alla debacle nel dibattito tv con Donald Trump. “La difesa della democrazia è più importante di qualsiasi titolo”, ha insistito. Quindi ha ammesso che “è arrivato il momento di voci nuove, si’, piu’ giovani”. Come quella della sua vice Kamala Harris, cui ha rinnovato il suo endorsement: “e’ esperta, tosta e capace”. “Nei prossimi sei mesi – ha proseguito – mi concentrerò sul mio lavoro di presidente. Ciò significa che continuerò a ridurre i costi per le famiglie che lavorano duramente e a far crescere la nostra economia. Continuerò a difendere le nostre libertà personali e i nostri diritti civili, dal diritto di voto al diritto di scelta”. E continuerà ad impegnarsi “per la pace a Gaza” e “per mantenere il sostegno all’Ucraina”.

