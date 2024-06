agenzia

Il presidente: 'So come fare questo lavoro. Trump una minaccia'

NEW YORK, 28 GIU – “So come fare questo lavoro. Non correrei di nuovo se non credessi di poterlo fare”. Lo ha detto il presidente americano Joe Biden ammettendo di sapere “di non essere giovane, per dire una cosa ovvia. Donald Trump è una minaccia”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA