agenzia

Se autorizzare l'Ucraina ad usarli in Russia

WASHINGTON, 22 SET – Joe Biden non ha ancora deciso se autorizzare o meno l’Ucraina ad usare i missili a lungo raggio americani in territorio russo. Lo ha detto Joe Biden ai giornalisti al seguito. Il presidente Usa ha poi parlato del Medio Oriente affermando che sta “facendo il possibile per evitare l’escalation”.

