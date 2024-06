Biden non intende graziare il figlio Hunter se condannato

agenzia

Il presidente: 'Accetterò esito processo per possesso pistola'

NEW YORK, 06 GIU – Joe Biden non intende graziare il figlio Hunter nel caso in cui venisse condannato al processo per l’acquisto e il possesso di un’arma da fuoco mentre faceva uso di droghe. In un’intervista a Abc, il presidente ha risposto con un secco “sì” a chi gli chiedeva se accetterà l’esito del procedimento in corso a Wilmington, Delaware.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA