agenzia

Lo afferma il presidente Usa su X

NEW YORK, 02 AGO – “Una delle mie migliori decisioni è stata scegliere Kamala Harris come vicepresidente. Ora sarà la nostra candidata, non potrei essere più orgoglioso. Vinciamo”. Lo afferma Joe Biden su X.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA