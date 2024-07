agenzia

Lo ha detto il segretario per la Sicurezza nazionale americana

WASHINGTON, 15 LUG – “Joe Biden ha ordinato la protezione del Secret Service per il candidato indipendente Robert Kennedy Junior”. Lo ha detto il segretario per la Sicurezza nazionale americana Alejandro Mayorkas in un briefing della Casa Bianca.

