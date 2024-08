agenzia

Con il suo staff per la sicurezza

NEW YORK, 04 AGO – Joe Biden parlerà nelle prossime ore con il re di Giordania Abdullah II. Successivamente, il presidente americano alle 14.15 ora locale (le 20.15 italiane), si riunirà con il suo staff per la sicurezza nella Situation Room, per parlare degli sviluppi in Medio Oriente.

