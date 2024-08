Biden passa il testimone, Kamala la mia migliore scelta

agenzia

'Trump è un perdente, l'America è vincente'

WASHINGTON, 20 AGO – Joe Biden commosso sul palco della convention di Chicago, è stato travolto da migliaia di ‘Grazie Joe’. “Vi amo, grazie”, ha risposto il presidente. Poi il discorso del passaggio di testimone a Kamala Harris. “Non c’è posto negli Stati Uniti per la violenza politica. La democrazia ha prevalso, e adesso deve essere mantenuta. Trump – ha aggiunto – è un perdente. L’America è prospera e vincente. Non c’è nessun Paese al mondo che non pensi che l’America deve guidarlo. La minaccia di Donald Trump e’ ancora “viva’. Amo il mio lavoro – ha aggiunto – ma amo il mio Paese di più. Scegliere Kamala come vice presidente è stata la migliore decisione della mia carriera. E’ tosta, è preparata ed ha una grande integrità”, ha detto il presidente che poi ha scherzato parlando di se stesso: “I migliori presidenti sono stati vice presidenti”. Sarò il miglior volontario che Kamala E Tim abbiano mai avuto” ha concluso Joe Biden, che ha poi stretto in un abbraccio affettuoso la sua vice salita sul palco.

