Biden recupera su Trump nei sondaggi, è testa a testa

agenzia

Il tycoon in leggero vantaggio al 45-46%

WASHINGTON, 13 APR – Joe Biden recupera lo svantaggio su Donald Trump in vista delle elezioni di novembre, secondo l’ultimo sondaggio del New York Times e Siena College. Il presidente e il tycoon sono praticamente alla pari, con il tycoon che detiene un vantaggio compreso tra il 46% e il 45%. Si tratta di un miglioramento per Biden rispetto alla fine di febbraio, quando Trump aveva un vantaggio più solido, compreso tra il 48% e il 43%.

