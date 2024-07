agenzia

Non dà il suo appoggio a Kamala Harris

NEW YORK, 21 LUG – Joe Biden nella lettera in cui annuncia il suo ritiro dalla corsa alla Casa Bianca non dà il suo appoggio a Kamala Harris o a nessun altro. Joe Biden ha dichiarato che parlerà alla nazione la prossima settimana per spiegare la sua decisione.

