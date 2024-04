agenzia

Cambiano i programmi per il weekend: 'Consultazioni urgenti'

WASHINGTON, 13 APR – Joe Biden cambia programma per il weekend e torna dal Delaware alla Casa Bianca questo pomeriggio per “consultazioni urgenti” sulla crisi in Medio Oriente. Lo riferiscono i giornalisti al seguito.

