Biden, ‘un giapponese sarà il primo non americano sulla Luna’

agenzia

L'annuncio alla conferenza con il premier nipponico a Washington

WASHINGTON, 10 APR – Un astronauta giapponese sarà il primo non americano ad atterrare sulla Luna. Lo ha annunciato il presidente americano Joe Biden in una conferenza stampa alla Casa Bianca con il premier giapponese Fumio Kishida. I legami tra Usa e Giappone “si estendono fino alla Luna, dove due astronauti giapponesi si uniranno alle future missioni statunitensi e uno di loro diventerà il primo non americano ad atterrare sulla Luna”, ha detto Biden.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA