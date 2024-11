agenzia

A ottobre creati solo 12.000 posti, cifra più bassa dal 2020

NEW YORK, 01 NOV – Gli uragani e gli scioperi hanno ridotto la crescita dell’occupazione che, in novembre, accelererà. Lo afferma Joe Biden commentando il dato sul mercato del lavoro in ottobre, quando sono stati creati solo 12.000 posti, la cifra più bassa dal 2020. “L’economia americana resta forte”, ha aggiunto Biden.

