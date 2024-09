‘Biden verso accordo prendere o lasciare a Israele e Hamas’

agenzia

Nbc, forse in settimana nella speranza di un cessate il fuoco

NEW YORK, 02 SET – Joe Biden potrebbe presentare in settimana un accordo “prendere o lasciare” a Israele e Hamas nella speranza di raggiungere un’intesa sul cessate il fuoco. Lo riporta Nbc citando alcune fonti, secondo le quali l’ipotesi è stata ventilata dal consigliere per la sicurezza nazionale della Casa Bianca Jake Sullivan nel corso di un incontro virtuale con le famiglie degli ostaggi.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA