Biden, video sul Reich? Trump usa il linguaggio di Hitler

agenzia

'Non quello dell'America'

(Vedi servizio delle ore 19.46) (ANSA) – WASHINGTON, 21 MAG – “Questo e’ lo stesso tizio che usa il linguaggio di Hitler, non quello dell’America”: cosi’ Joe Biden ha commentato il video postato e poi rimosso dall’account social di Donald Trump che prospettava per gli Usa un Reich unificato in caso di sua vittoria. “Non sorprende che quando, circa quattro mesi fa, parlò – forse un po’ più a lungo – di Hitler, disse che aveva fatto alcune cose buone”, ha aggiunto.

