Biella, casa crolla sotto la pioggia a Casapinta, è disabitata

agenzia

Intervento dei vigili del fuoco ieri notte

BIELLA, 21 APR – Boato nella notte a Casapinta (Biella): un vecchio edificio in centro paese ha ceduto, crollando. L’immobile era disabitato e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno avviato le operazioni di messa in sicurezza. L’area è stata transennata per ragioni di sicurezza e l’ipotesi è che le piogge di questi giorni abbiano danneggiato la struttura. Il crollo è avvenuto in via Bassetti, proprio su un passaggio pedonale.

