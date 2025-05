Biella, l’Accademia Perosi ora diventa università

agenzia

Oggi la cerimonia alla presenza dei ministri Bernini e Pichetto

BIELLA, 05 MAG – L’Accademia Perosi di Biella diventa Università. Stamattina a Palazzo Gromo Losa per la presentazione del progetto era presente la ministra dell’università e della ricerca, Anna Maria Bernini, oltre al ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin. Sono intervenuti anche Stefano Giacomelli, direttore della Fondazione Accademia Perosi, e la vicepresidente della Regione Elena Chiorino. “Eccellenza formativa e culturale tra le più autorevoli istituzioni musicali del panorama internazionale, l’Accademia è un simbolo di un Piemonte che investe sulle persone – ha spiegato Chiorino -. Il riconoscimento di oggi consacra il percorso dell’Accademia che la Regione ha sostenuto fin dall’origine, consapevole del ruolo strategico della formazione di altissimo livello che esprime”. Con apposito decreto il ministero ha riconosciuto i titoli rilasciasti dalla Fondazione come equipollenti alla laurea triennale in “discipline delle arti figurative, della musica, dello spettacolo e della moda” e alla laurea magistrale in “Musicologia e beni musicali”. L’Accademia conta su 350 studenti, il 40% provenienti dall’estero. I numeri parlano di oltre 300 premi internazionali vinti da ex allievi e più di 450 ex studenti oggi impiegati in orchestre, conservatori e istituzioni musicali in Italia e all’estero.

