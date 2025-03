Bielorussia: Lukashenko giura da presidente, inizia il suo settimo mandato

agenzia

Minsk, 25 mar. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) – Alexander Lukashenko ha prestato giuramento come presidente della Bielorussia, iniziando così il suo settimo mandato, dopo aver vinto elezioni contestate dall’opposizione, che le ha ritenute irregolari e fraudolente. Al potere da più di tre decenni, Lukashenko si è insediato con una solenne cerimonia presso il Palazzo dell’Indipendenza di Minsk, alla quale erano presenti numerosi alti funzionari governativi e numerosi ospiti. Durante la cerimonia, il presidente ha assicurato che sarà “leale al popolo” e “rispetterà e proteggerà i diritti e le libertà della popolazione”.