++ Bimba e donna trovate morte, martedì l’autopsia ++

agenzia

Non ancora identificate, disposto l'esame del dna

ROMA, 08 GIU – Verranno svolte martedì le autopsie sui corpi della donna e della bimba di sei mesi trovati ieri in Villa Pamphili a Roma. La Procura, che nelle prossime ore incardinerà il fascicolo per duplice omicidio aggravato, affiderà incarico per l’esame autoptico e anche per il prelievo del Dna che servirà ad accertare le identità delle due vittime. L’attività tecnica, coordinata dal pm Antonio Verdi, dovrà accertare le cause del decesso delle due vittime e individuare la data della morte. In base a quanto si apprende il corpo della donna era in stato di decomposizione a differenza di quello della bimba. Sul cadavere della donna, inoltre, da un primo esame non sarebbero stati individuati segni di violenza ma conferme arriveranno solo dopo l’autopsia.

