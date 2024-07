Bimba rapita e uccisa in Francia, arrestato compagno della madre

agenzia

Il corpo ritrovato in un bosco vicino alla sua automobile

PARIGI, 13 LUG – Una bambina di 6 anni è stata rapita e uccisa, stanotte, in un bosco della Normandia, dal compagno di sua madre, ora in arresto dopo una notte in fuga. L’allarme rapimento, che ha mobilitato oltre cento gendarmi, è scattato intorno a mezzanotte: lo ha annunciato il Ministero della Giustizia citando la Procura di Rouen, che intorno alle 2 lo ha ritirato, avendo trovato il corpo senza vita della bambina nei dintorni di Saint Martin de l’If, nel dipartimento della Senna Marittima. L’uomo è stato arrestato intorno alle 6 del mattino e si trova attualmente in custodia di polizia, precisa la gendarmeria. Célya era scomparsa dalla sua abitazione a Saint-Martin-de-l’If, una ventina di km a nord-ovest di Rouen, poco prima delle 18 di ieri dopo un alterco tra la madre della bambina e il suo compagno. L’uomo, secondo il racconto della donna, l’aveva aggredita con un coltello; lei era riuscita a fuggire di casa ma il suo compagno era rimasto in casa con la bambina. Ma quando gli agenti sono arrivati all’abitazione l’hanno trovata vuota. Per le ricerche sono state attivate anche una squadra cinofila e un elicottero. L’uomo non era stato mai denunciato per violenza domestica, ma secondo una fonte vicina alle indagini era già noto alla giustizia.

