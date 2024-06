Bimbo morto, indagati assistenti e proprietario del fondo

agenzia

Da Pm atto dovuto, faro acceso su soccorsi e sicurezza del pozzo

SIRACUSA, 28 GIU – Sono almeno sei le persone indagate per la morte del bambino di dieci anni caduto in un pozzo artesiano nelle campagne di Palazzolo Acreide. Sono il proprietario del terreno e alcune operatrici presenti in quel momento. E’ un atto dovuto per disporre l’autopsia, prevista per la prossima settimana, come atto irripetibile. La procuratrice di Siracusa, Sabrina Gambino, e il sostituto Davide Viscardi, hanno eseguito con i Carabinieri un sopralluogo sul luogo della tragedia. La Procura vuole anche verificare la tempistica dei soccorsi, chi era responsabile della sorveglianza dei bambini e se il pozzo fosse stato messo in sicurezza.

