agenzia

La valuta digitale corre e sale dell'8%

NEW YORK, 11 NOV – Il Bitcoin continua a correre e vola a oltre 86.000 dollari, segnando un aumento dell’8%. Un balzo con il quale il mercato delle criptovalute torna a valere più di 3.000 miliardi di dollari per la prima volta in tre anni.

