Bitget diventa il secondo più grande ecosistema di exchange crypto per numero di utenti

VICTORIA, Seychelles, 24 gennaio 2025 /PRNewswire/ — Bitget, società Web3 e uno dei principali exchange di criptovalute, ha pubblicato il suo rapporto sulla trasparenza per il 2024. Il documento analizza uno degli anni di maggior successo che la società ha vissuto dal suo lancio nel 2018, emergendo come il secondo maggiore ecosistema di exchange per numero di utenti.

La piattaforma ha registrato una forte crescita del numero di utenti, passando dai 20 milioni di gennaio agli oltre 100 milioni di dicembre, con uno straordinario incremento del 400%. A questo sviluppo è corrisposto un significativo aumento dell’attività di trading, con volumi giornalieri raddoppiati a $20 miliardi. I volumi di trading Spot sono cresciuti in modo esponenziale, passando dai $160 miliardi del 1º trimestre ai $600 miliardi del 4º trimestre. Tali risultati sono stati ottenuti grazie a una strategia mirata che prevede un’offerta altamente competitiva, delle innovazioni incentrate sull’utente e un’espansione globale.

Tra il 2021 e il 2024, la base di utenti di Bitget è cresciuta in modo sostanziale in diverse aree geografiche. L’Asia meridionale è cresciuta del 200% e il Sud-est asiatico del 140%; gli utenti europei sono aumentati del 67%, e anche l’America Latina e il Medio Oriente hanno messo a segno un incremento importante. L’area della CSI è cresciuta del 150%, mentre in Africa si è avuto l’aumento più alto, pari al 300%.

Il token nativo della piattaforma, BGB, è cresciuto di oltre il 1.000%, con un valore che è decuplicato fino a raggiungere gli $8 alla fine dell’anno. Un nuovo meccanismo di burn (distruzione di token), combinato con una maggiore utilità del token e un whitepaper aggiornato, ha contribuito a questa crescita. Riducendo l’offerta totale e introducendo un programma trimestrale di burn dei token, Bitget ha posizionato BGB al centro della crescita futura del suo ecosistema.

Nel 2024, alcuni passaggi di leadership hanno ulteriormente definito la traiettoria di Bitget. Gracy Chen, ex Managing Director, ha assunto il ruolo di CEO, diventando l’unica donna alla guida di uno dei migliori 10 exchange al mondo. Accanto a lei, Hon Ng è stato nominato Chief Legal Officer, Vugar Usi Zade Chief Operating Officer e Min Lin Chief Business Officer. Questo forte team di dirigenti è stato determinante nel guidare le iniziative strategiche, i progressi in termini di compliance e gli sviluppi incentrati sull’utente.

Bitget si affaccia al 2025 con l’obiettivo di continuare a espandersi e ad esercitare la propria influenza all’interno dell’ecosistema crypto.

