Bitget Wallet e Bitrefill collaborano per offrire delle gift card crypto in 130 Paesi

agenzia

VICTORIA, Seychelles, 14 gennaio 2025 /PRNewswire/ — Bitget Wallet, uno dei principali portafogli Web3 non-custodial, ha stretto una partnership con Bitrefill che consente di semplificare le spese in criptovaluta. Gli utenti possono acquistare delle gift card, disponibili in 130 Paesi, per prodotti e servizi di prima necessità direttamente dal portafoglio. Questa collaborazione mette in relazione gli asset crypto con casi d’uso concreti, ampliandone l’importanza nelle transazioni quotidiane.

Bitget Wallet consente agli utenti di tutto il mondo che acquistano le gift card Bitrefill di convertire i propri asset digitali in un valore reale per pagare la spesa, i servizi di streaming, i pasti e molto altro. Gli utenti possono acquistare le gift card di brand importanti, come Hotels.com, Uber, Airbnb, Walmart, Apple, Netflix, eBay, Roblox, Spotify e non solo, utilizzando varie criptovalute. L’integrazione di Bitrefill nell’app Bitget Wallet garantisce un’esperienza fluida, efficiente e intuitiva per spendere crypto e far fronte alle esigenze quotidiane.

Bitrefill è una piattaforma di e-commerce crypto che permette agli utenti di fare acquisti in criptovaluta. Offre varie opzioni, tra cui gift card digitali, eSIM, ricariche telefoniche e servizi di pagamento delle bollette in alcuni Paesi. “Siamo entusiasti di collaborare con Bitget Wallet per semplificare l’esperienza d’uso delle crypto ai suoi utenti. Questa partnership sottolinea il nostro impegno nel creare un’esperienza di acquisto fluida per chi utilizza le crypto”, ha dichiarato Sergej Kotliar, CEO di Bitrefill.

Bitget Wallet ha recentemente raggiunto quota 60 milioni di utenti con una crescita annua del 300%. Bitget Wallet combina la gestione degli asset digitali, lo staking, il trading, la navigazione sulle dApp e il marketplace NFT. “Con la PayFi, ci proponiamo di superare i confini dell’utilizzo delle criptovalute in quanto strumento finanziario realmente globale, offrendo agli utenti un’esperienza di pagamento fluida e intuitiva.” ha dichiarato Alvin Kan, COO di Bitget Wallet.

A proposito di Bitrefill Bitrefill è un e-commerce on-chain di livello mondiale che consente agli utenti di spendere criptovalute per acquistare gift card, eSIM e altri beni digitali in modo semplice e comodo.

A proposito di Bitget Wallet Bitget Wallet riunisce infinite possibilità in un unico portafoglio non-custodial. Con oltre 60 milioni di utenti, offre servizi on-chain completi, tra cui gestione degli asset, swap istantanei, bonus, staking, strumenti di trading, dati di mercato in tempo reale, un browser dApp, un marketplace NFT e pagamenti crypto.