Bitpanda, nel 2024 raddoppia i ricavi a 393 milioni di euro

Demuth, 7 milioni di utenti e accordi con le banche

ROMA, 01 AGO – Bitpanda ha realizzato, nel 2024, ricavi operativi 393 milioni di euro, “più del doppio del risultato dell’anno precedente”. E’ quanto comunica la piattaforma crypto con sede a Vienna, secondo cui “l’Ebitda rettificato è aumentato di oltre cinque volte, spingendo il margine Ebitda dell’azienda oltre il 30%”. Per Eric Demuth, Ceo e co-fondatore di Bitpanda “il 2024 è stato il nostro anno più forte, sia in termini di risultati che di performance finanziaria. Questi risultati dimostrano che stiamo costruendo un’azienda che funziona in ogni ciclo di mercato. Con un chiaro focus sulla regolamentazione, la sicurezza e l’esperienza utente, siamo ora posizionati per crescere ulteriormente nel 2025. L’adozione del mercato e il panorama normativo non sono mai stati così favorevoli. Il 2025 sarà un anno decisivo per le criptovalute.” Per la piattaforma ” Bitpanda è ora scelta da oltre 7 milioni di utenti e offre una gamma di oltre 3.200 asset digitali, incluse più di 650 criptovalute, la più vasta selezione di criptovalute disponibile in Europa. Accanto a ciò, Bitpanda ha stretto partnership con diverse istituzioni finanziarie leader per ampliare l’accesso agli asset digitali. Nel 2024, Bitpanda ha approfondito le sue relazioni con LBBW, Raiffeisen, N26 e molti altri, e ha anche acquisito nuovi partner istituzionali, tra cui Deutsche Bank e la National Bank of Ras-Al-Khamein negli Emirati Arabi Uniti. Per il prossimo futuro Bitpanda punta a ” espandersi in tutta l’UE e nel Regno Unito in piena conformità normativa, consolidare la sua leadership in Europa, localizzare le offerte nelle regioni ad alta crescita, espandere Bitpanda Technology Solutions in nuovi mercati internazionali e guidare la prossima ondata di innovazione nel settore degli asset digitali”.

