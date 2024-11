agenzia

'I colloqui per il cessate il fuoco in Libano nelle fasi finali'

FIUGGI, 26 NOV – I colloqui per garantire un cessate il fuoco in Libano “sono nelle fasi finali”. Lo ha sottolineato il segretario di Stato Usa Antony Blinken in conferenza stampa a conclusione del G7 Esteri a Fiuggi, aggiungendo che un accordo per una tregua lì aiuterà a raggiungere la fine della guerra anche a Gaza.

