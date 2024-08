Blinken, ‘questa è forse l’ultima possibilità per la tregua’

agenzia

Israele e Hamas non facciano deragliare sforzi per cessate fuoco

TEL AVIV, 19 AGO – Gli attuali colloqui “potrebbero essere l’ultima” possibilità per una tregua a Gaza. Lo ha dichiarato il segretario di Stato Usa Antony Blinken in Israele. “Questo è un momento decisivo, probabilmente la migliore, forse l’ultima, opportunità per riportare a casa gli ostaggi, per ottenere un cessate il fuoco e per mettere tutti sulla strada migliore per una pace e una sicurezza durature”, ha detto Blinken incontrando il presidente israeliano Isaac Herzog. Il segretario Usa ha quindi chiesto a Hamas e a Israele di non “far deragliare” gli sforzi per un cessate il fuoco.

