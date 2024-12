Blinken, Turchia usi influenza su Hamas per cessate fuoco

agenzia

'Apprezziamo molto il ruolo che la Turchia può svolgere'

ANKARA, 13 DIC – Il capo della diplomazia statunitense, Anthony Blinken, ha invitato la Turchia a usare la sua influenza su Hamas per arrivare a un cessate il fuoco a Gaza, durante la sua visita ad Ankara. “Nei miei colloqui con il presidente Erdogan e con il ministro Fidan, abbiamo parlato della necessità che Hamas dica sì a un possibile accordo, per contribuire finalmente a porre fine alla situazione. E apprezziamo molto il ruolo che la Turchia può svolgere nell’usare la sua voce con Hamas per cercare di raggiungere una conclusione”, ha dichiarato Blinken ad Ankara in una conferenza stampa congiunta con il ministro degli Esteri turco Hakan Fidan.

