Blitz antimafia contro il clan dei “Cursoti Milanesi”, 21 arresti

CATANIA (ITALPRESS) – Maxi operazione antimafia dei Carabinieri del Comando provinciale di Catania che, con il supporto dei Reparti specializzati dell’Arma – tra cui la Compagnia di Intervento Operativo del XII Reggimento “Sicilia”, lo Squadrone Eliportato “Cacciatori di Sicilia”, nonchê i Nuclei Elicotteri e Cinofili – hanno eseguito 21 arresti nei confronti di appartenenti al clan dei “Cursoti Milanesi”, storicamente radicato nel territorio catanese. L’ordinanza di custodia cautelare in carcere é stata emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Catania su richiesta della locale Direzione Distrettuale Antimafia. I 21 indagati sono ritenuti responsabili, a vario titolo, di associazione di tipo mafioso, estorsione, associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, acquisto, detenzione e cessione illeciti di sostanze stupefacenti e detenzione e porto illegale di armi da sparo in concorso, aggravati del metodo mafioso. L’operazione é stata effettuata, contemporaneamente, oltre che nel Capoluogo etneo, anche nelle province di Agrigento, Benevento, Cosenza, Enna, Lecce, Reggio Calabria, Salerno, Siracusa, Verbano-Cusio-Ossola e Voghera. – foto ufficio stampa Carabinieri Catania – (ITALPRESS). fsc/com 27-Giu-25 08:29

