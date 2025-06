Blitz contro clan dei ‘Cursoti milanesi’, ordinanza per 21

agenzia

Indagini su cosca radicata a Catania, arresti in undici province

CATANIA, 27 GIU – Oltre 200 carabinieri del comando provinciale di Catania sono impegnati nell’operazione antimafia denominata Cerbero contro il clan dei ‘Cursoti milanesi’, storicamente radicato nel capoluogo etneo, eseguendo un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 21 presunti appartenenti dalla cosca. Il provvedimento, emesso dal gip su richiesta della Direzione distrettuale antimafia, ipotizza, a vario titolo, i reati di associazione mafiosa, estorsione, traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope e detenzione e porto illegale di armi da sparo in concorso. E’ contestata anche l’aggravante del metodo mafioso. L’operazione eseguita con il supporto dei reparti specializzati dell’Arma – tra cui la compagnia di intervento operativo del XII reggimento Sicilia, lo squadrone eliportato Cacciatori di Sicilia e i nuclei Elicotteri e Cinofili – è in corso, contemporaneamente, oltre che a Catania, anche nelle province di Agrigento, Benevento, Cosenza, Enna, Lecce, Reggio Calabria, Salerno, Siracusa, Verbano-Cusio-Ossola e Voghera. Particolari sull’operazione saranno resi noti durante una conferenza stampa che si terrà alle 10.45 nella sala riunioni della Procura di Catania a Palazzo di Giustizia.

