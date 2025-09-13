Blitz Pro-Pal in aeroporto Napoli, ‘Zionist are not welcome’

agenzia

Esposti cartelli per 'Mr Genocide' ad arrivo volo da Israele

NAPOLI, 13 SET – Blitz dei Pro-pal all’ aeroporto Capodichino di Napoli in concomitanza con l’arrivo di un volo da Israele: i manifestanti hanno hanno accolto i passeggeri con cartelli con le scritte in inglese ed in ebraico: ” Zionist are not welcome’, ‘Mister and Miss Genocide not welcome’, ‘Arrest Netanyahu’. Oltre ad esporre i cartelli, simili a quelli utilizzati dalle guide turistiche in attesa degli sbarchi dei loro clienti, i pro Pal hanno sventolato una bandiera della Palestina, gridato più volte ‘Free free Palestine’ e urlato slogan contro il Governo di Netanyahu. “Essere contro il genocidio in atto in Palestina e contro l’inerzia dell’occidente, che di fatto ha girato le spalle a Gaza non vuol dire essere antisemiti – hanno spiegato – E non è antisemita respingere e far capire che non sono graditi a Napoli ed ai napoletani i cittadini di Israele che appoggiano il sionismo, che ha il solo scopo di cacciare dalla propria terra il popolo di Palestina. Uno dei cartelli esposti aveva la scritta “mr. Hasbara not welcome”. Un’iniziativa “contro la nota attività di propaganda che mira a diffondere informazioni positive sullo Stato di Israele per giustificare all’estero le proprie azioni”.

