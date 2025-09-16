Blitz pro Pal in aula, interrotta lezione in Ateneo Pisa

agenzia

Prof contuso nel tentativo di bloccare manifestanti

PISA, 16 SET – Un gruppo di studenti pro Pal ha fatto irruzione stamani in un’aula del polo Piagge all’Università di Pisa interrompendo una lezione del dipartimento di scienze politiche, tenuta dal professor Rino Casella, docente associato di diritto comparato, definito sui social degli studenti per la Palestina, che hanno postato foto e video dell’accaduto, come “professore sionista”. L’insegnante ha provato a opporsi senza riuscirvi e l’aula è stata occupata. Stando a quanto si è appreso, Casella è andato al pronto soccorso per alcune contusioni subite nel tentativo di impedire il blitz e poi si è recato in questura a sporgere denuncia.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA