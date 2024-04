Bluebell presenta il piano per Tim, candida ceo Lafont

agenzia

Sulla rete si decida nell'interesse dei soci e dell'azienda

MILANO, 11 APR – Il fondo attivista Bluebell, che ha depositato una lista di maggioranza per il cda di Tim, presenta il suo piano per il gruppo di tlc e in caso di vittoria proporrà come amministratrice delegata, Laurence Lafont, manager francese con esperienze in Google, Microsoft, Oracle, Nokia e Orange. Secondo Bluebell l’accordo per la vendita della rete a Kkr “è stato negoziato nel totale disprezzo degli azionisti (non solo del maggiore azionista Vivendi), a cui è stato impedito di votare su un’operazione così trasformativa” ma “l’unica indicazione” data ai propri candidati dal fondo di Giuseppe Bivona è di “esaminare lo stato della transazione, e agire nel migliore interesse di Tim e di tutti i suoi azionisti”. Bluebell ritiene inoltre che la vendita di Tim Brasil “non dovrebbe essere una priorità” alla luce delle prospettive di crescita e redditività dell’asset. “Le dimissioni di Laurence da Google”, dove rivestiva l’incarico di vice president strategic industries Emea Google Cloud, “sono state annunciate la settimana scorsa” e “non potevamo rivelare la sua candidatura quando abbiamo pubblicato la lista”, afferma Bluebell.

