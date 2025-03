Boccia con Addante lanciano Big, Boccia Industria Grafica

agenzia

'Un grande salto da azienda familiare a azienda istituzione'

ROMA, 11 MAR – “Dall’alleanza di due primari attori economici nasce Big, Boccia Industria Grafica spa, che integra l’esperienza quarantennale di Saverio Addante, presidente di Confindustria Intellect, che con il suo Gruppo Promomedia è leader in Italia nei servizi promozionali per la grande distribuzione e la competenza del past president di Confindustria Vincenzo Boccia nel settore stampa”. L’intesa – spiega una nota – vede i due soci privati detenere la maggioranza della newco, che parte con un patrimonio netto di 21 milioni. Nel capitale è presente anche Invitalia che, in qualità di gestore del Fondo Salvaguardia Imprese promosso dal ministero delle Imprese e del Made in Italy, detiene il 25%. “Si tratta di un grande salto, da azienda familiare ad azienda istituzione, che – commenta Vincenzo Boccia – consolida un accordo di filiera integrando competenze complementari che si propongono come un global service nel segmento dei servizi e della stampa per la Gdo coniugando servizi e prodotti potenziati da investimenti in brevetti, tecnologia e risparmio energetico e che si preparano alla sfide del futuro con un management di altissimo profilo”. “Il mercato della distribuzione è ancora oggi legato alla carta stampata”, rileva Addante: “Con questo investimento, che va ad aggiungersi ad altri importanti fatti negli ultimi anni nei campi del digitale e dell’innovazione tecnologica, abbiamo voluto rafforzare il nostro ruolo come interlocutore affidabile e solido per tutti i player italiani della Distribuzione Moderna e Grande Distribuzione Organizzata”. Big – spiega la nota – “propone al mercato servizi di stampa digitale e roto-offset rivolti a cataloghi, volantini per la grande distribuzione e riviste (tra cui anche quelle legate all’intrattenimento come cruciverba e sudoku) potendo contare su un’elevata capacità competitiva dovuta a un forte management, investimenti in innovazione e risparmio energetico. Tra le iniziative in atto, infatti, la realizzazione di un impianto fotovoltaico che abbasserà nello stesso tempo i costi energetici e l’emissione di carbonio nell’atmosfera”.

