Boccia pubblica foto di cellulari e la scritta ‘operativa’

agenzia

Dopo perquisizione dei carabinieri su mandato dei pm di Roma

ROMA, 22 SET – La foto pubblicitaria di due cellulari e la scritta “operativa”. E’ quanto ha pubblicato stanotte Maria Rosaria Boccia nel suo profilo di Instagram, a poche ore dalla perquisizione svolta nella sua abitazione di Pompei dai carabinieri del Nucleo investigativo di Roma che le hanno sequestrato il cellulare, un pc e gli occhiali smart utilizzati per fare filmati all’interno della Camera dei deputati. L’imprenditrice è indagata dalla Procura capitolina per violenza o minaccia a corpo politico e lesioni aggravate dopo la denuncia presentata dall’ex ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano. In altri messaggi postati sui social, Boccia ringrazia per i “moltissimi messaggi di affetto e solidarietà” e come sottofondo musicale sceglie “Io non ho paura” di Fiorella Mannoia.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA