Bocelli con AEG per il più rilevante accordo live per l’Italia

La voce italiana più amata nel mondo sarà sui palchi più iconici

ROMA, 06 MAG – Andrea Bocelli, simbolo universale della musica italiana, sigla un accordo esclusivo di portata epocale con AEG Presents, leader mondiale dell’intrattenimento dal vivo. Si tratta del contratto più significativo mai firmato da un artista italiano nella storia della musica e il più rilevante di sempre a livello globale per un artista classico. AEG Presents, motore creativo di eventi leggendari come il Coachella Festival, Summer Time a Hyde Park e i tour mondiali di Taylor Swift, Ed Sheeran, Elton John, Paul McCartney, The Rolling Stones, Celine Dion, Justin Bieber, e decine di altri artisti, rappresenta oggi la massima espressione di eccellenza nella musica live. Accogliere Andrea Bocelli nella sua “famiglia artistica” testimonia la statura unica del tenore italiano a livello internazionale. “Sono volato personalmente in Italia durante il Coachella per conoscere Andrea e il suo management nel loro ambiente e comprenderne la profondità umana e artistica”, afferma Jay Marciano, Chairman e CEO di AEG Presents. “È un privilegio accogliere nella nostra casa Andrea e accompagnarlo in un nuovo viaggio che alzerà ulteriormente l’asticella della sua arte”. A partire dall’1 gennaio 2026, per i prossimi 5 anni, AEG Presents – in collaborazione con WME e il Management team del Maestro – sarà responsabile della produzione e promozione di tutti gli eventi live, su scala mondiale: un progetto senza confini, che abbraccerà i cinque continenti, festival, e le più prestigiose venue. “Questa partnership rappresenta un momento storico, un punto di svolta nella carriera internazionale di Andrea”, dichiarano Veronica Berti e Francesco Pasquero, co-manager del Maestro a livello mondiale. “Abbiamo scelto AEG Presents per entrare nel gotha della musica globale: un gruppo che non solo ha dimostrato visione e solidità, ma ha anche determinazione e volontà nel chiudere questo deal. È un traguardo importante per noi, per l’Italia e per la musica italiana nel mondo”.

