Boeing, rosso per 6,17 miliardi, ‘serve un cambio culturale’

agenzia

I ricavi sono stati 17,8 miliardi

WASHINGTON, 23 OTT – Boeing ha chiuso il terzo trimestre con un rosso di 6,17 miliardi di dollari, il maggiore dal 2020, su ricavi per 17,8 miliardi. Il cash flow operativo è risultato negativo per 1,3 miliardi. Nell’annunciare i risultati il nuovo amministratore delegato del colosso Kelly Ortberg ha messo in evidenza la necessità di un “fondamentale cambio culturale. La leadership, da me in giù, ha bisogno di esser integrata con l’attività e con coloro che disegnano e producono i nostri prodotti”.

