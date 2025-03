Bollette: Bonelli, ‘Meloni come in Corea del nord manda video e sfugge a domande su sue bugie’

agenzia

Roma, 28 feb “Oggi Giorgia Meloni, per sfuggire alle domande sulle sue bugie, invece di partecipare a una conferenza stampa – come avviene in qualsiasi paese democratico, dove il capo di governo risponde ai giornalisti – ha inviato un video, proprio come si fa in Corea del Nord. Mentre Pichetto Fratin e Giorgetti illustravano i decreti in conferenza stampa, arrivava il video di Meloni che si trovava a Palazzo Chigi. Allucinante”. Lo dice Angelo Bonelli, deputato di AVS e co-portavoce di Europa Verde.