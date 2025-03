Bollette: Misiani, ‘meglio tardi che mai, governo riprende anche proposte Pd’

agenzia

Roma, 28 feb. “Meglio tardi che mai, il governo Meloni si è accorto che i costi dell’energia sono raddoppiati e che occorre fare qualcosa. Il decreto legge emanato oggi però è al di sotto di quanto servirebbe alle famiglie e alle imprese italiane. Vengono in parte riprese, e ne siamo soddisfatti, le proposte del Pd sul potenziamento del ruolo di Acquirente unico e del rinvio delle aste dei clienti vulnerabili”. Lo scrive Antonio Misiani del Pd sui social.