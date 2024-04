Bollette: Peluffo (Pd), ‘stangata sui consumatori, Antitrust riferisca alla Camera’

agenzia

Roma, 22 apr. “È in corso una nuova stangata sulle bollette del gas che colpisce migliaia di famiglie e il governo non sta vigilando né informando correttamente in questa delicata fase di passaggio dal mercato tutelato al libero mercato. Ed è incredibile che la campagna più volte annunciata dal ministro Pichetto Fratin non sia ancora iniziata”. Così in una nota il capogruppo democratico nella commissione attività produttive della Camera, Vinicio Peluffo.