Bollette: Renzi, ‘presto italiano medio capirà che c’è la Giorgia tax’

agenzia

Roma, 19 feb. Sulle bollette “la situazione è molto più grave di tre anni fa. E tre anni fa Giorgia Meloni diceva: la colpa non è della guerra, è tutta del Governo di Draghi. Adesso invece Giorgia Meloni tace. Speravamo in un aiuto concreto per affrontare la crisi delle famiglie. Invece, nisba”. Lo scrive Mateo Renzi nella sua Enews.

“A quelli che mi dicono: ma tu che proponi? Non esiste la bacchetta magica, un solo colpo di magia. Servono -afferma il leader di Italia viva- soluzioni integrate e coordinate. Ma bisogna iniziare, subito. Cambiare le regole del mercato del gas in Europa, agevolare tutte le forme di produzione energetica dal petrolio alle rinnovabili, senza mollare nulla, iniziare adesso ad autorizzare il nucleare (serviranno dieci anni come minimo, ma intanto partiamo), stanziare soldi freschi per le famiglie iniziando dal tagliare gli sprechi: questo Governo ha trovato i soldi per Brunetta al Cnel ma non per le bollette delle famiglie”.