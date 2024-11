agenzia

Roma, 11 nov. “Chi governa questo Paese non mi piace. Sarebbe saggio anche per loro cercare di nascondere questa matrice, presentarsi in un modo diverso. Ho l’impressione, però, che vogliano mostrare le loro origini peggiori”. Così Massimo D’Alema a In altre parole su La7.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA