Bologna: Fratoianni, ‘Piantedosi rimuova prefetto invece di attaccare Lepore’

Roma, 11 nov. “Vedo che il ministro dell’Interno reagisce sdegnato alle parole del sindaco di Bologna e respinge come insinuazioni l’idea che vi siano state pressioni da Roma per far tenere la manifestazione di 200 fascisti nei pressi della stazione del capoluogo emiliano”. Lo afferma Nicola Fratoianni di Avs.

“Allora se davvero è così convinto delle proprie parole, invece di dare dell’irresponsabile al sindaco di Bologna che ha fatto l’unica cosa giusta, e cioè difendere l’onore di un città e rappresentare la propria comunità, deve fare solo una cosa. Piantedosi deve fare solo una cosa: sollevare dall’incarico – conclude Fratoianni – i responsabili della decisione di far svolgere nel centro di Bologna quell’oscena ed offensiva sceneggiata di camice nere”.

