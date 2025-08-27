Bologna: Lega, ‘pipe per il crack scelta indegna per città sempre più allo sbando’

agenzia

Roma, 27 ago. “Distribuire pipe per il crack non è riduzione del danno, è legittimazione dello spaccio e del degrado. La Giunta Pd, invece di combattere la droga, decide di agevolarne il consumo. Una scelta indegna di una città come Bologna, che un tempo era sinonimo di civiltà, cultura e sicurezza. Oggi, invece, è sempre più nelle mani della microcriminalità e dell’illegalità diffuse”. Lo afferma il commissario provinciale della Lega a Bologna, il deputato Davide Bergamini.