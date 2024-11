Bologna: Meloni, ‘clima surriscaldato perché hanno paura perdere potere’

agenzia

Roma, 11 nov. “L’Emilia Romagna è una delle ultime roccaforti rimaste e non vi deve stupire come il clima si sia surriscaldato nelle ultime settimane, negli ultimi giorni, nelle ultime ore. Loro lo fanno sempre quando hanno paura di perdere il potere. La sinistra governa questa nazione da cinquantaquattro anni. Per capirci dal quando il presidente degli Stati Uniti era Nixon, c’era ancora l’Unione Sovietica, a guidare la Cina c’era Mao Tse Tung e al posto dell’Unione Europea c’era ancora la comunità economica europea e i Beatles uscivano con Let it be. E poi uno si chiede perché la sinistra usi ancora gli slogan degli anni ’70…”. Così la premier Giorgia Meloni, intervenendo in videocollegamento alla manifestazione promossa a Bologna dal centrodestra a sostegno della candidata governatrice per l’Emilia Romagna Elena Ugolini.