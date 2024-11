Bologna: Pd, ‘interrogazione a Piantedosi su manifestazione ‘Patrioti”

agenzia

Roma, 11 nov. “Abbiamo depositato oggi una interrogazione al ministro degli Interni in riferimento a quanto accaduto lo scorso sabato a Bologna, per la manutenzione manifestazione dei cosiddetti ‘patrioti’, un vero e proprio sfregio alla città, Medaglia d’ Oro della Resistenza”. Così i deputati Pd, ì Andrea De Maria e Virginio Merola.

“In particolare è stato autorizzato lo svolgimento di tale manifestazione in piazza XX Settembre, a pochi metri dalla stazione della strage fascista del 2 agosto 1980;. Il luogo in cui è stata autorizzata la manifestazione è vicino al centro della città ed evidentemente comportava rischi per la gestione dell’ordine pubblico. Nel Comitato per l’ Ordine e la Sicurezza era stata invece condivisa l’opportunità di spostare la manifestazione in un’area più idonea a prevenire tali rischi”.