Bologna: Ruotolo, ‘La Russa pensi a suo cordone ombelicale con Mussolini’

agenzia

Roma, 11 nov. “‘La sinistra deve recidere il cordone ombelicale con certe compagnie’ tuona il presidente del Senato Ignazio La Russa che non dice nulla sulle camicie nere che hanno manifestato a Bologna. Del resto il suo Governo non vuole mettere fuorilegge Forza Nuova e Casapound. Ma poi il presidente del Senato ha reciso il suo cordone ombelicale con Benito Mussolini?”. Così in un post su Facebook Sandro Ruotolo, europarlamentare e responsabile Memoria nella segreteria Pd.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA